Disputa pela Presidência do México se acirra

Cidade do México – O político de esquerda Andrés Manuel López Obrador consolidou sua liderança na disputa pela Presidência do México, mas a corrida se tornou mais acirrada com outro concorrente da oposição ganhando terreno, enquanto o nome do partido governista perdeu fôlego, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira.

A pesquisa feita pela empresa Buendia & Laredo entre os dias 19 e 25 de janeiro mostrou López Obrador com 32 por cento de apoio e Ricardo Anaya, ex-presidente do conservador Partido Ação Nacional (PAN) que lidera uma coalizão de esquerda, com 26 por cento.

De volta ao terceiro lugar, com 16 por cento de apoio antes da eleição de 1º de julho, apareceu José Antonio Meade, ex-ministro das Finanças que pleiteia a indicação do governista Partido Revolucionário Institucional (PRI), segundo o levantamento publicado no jornal El Universal.

O PRI não escolherá seu candidato oficialmente antes de 18 de fevereiro, mas os líderes da legenda apoiam Meade e muitos acreditam que ele será confirmado como candidato, apesar de alguma dissidência interna sobre o andamento da campanha.

Uma sondagem separada do início deste mês também mostrou que Meade não está avançando. Se esta tendência persistir, a eleição se transformará em um confronto entre López Obrador, ex-prefeito da Cidade do México de 64 anos, e Anaya, de 38 anos.

Uma pesquisa de 6 de dezembro da Buendia & Laredo atribuiu a López Obrador 31 por cento do apoio dos eleitores, 23 por cento a Anaya e 16 por cento a Meade.

A pesquisa publicada nesta segunda-feira se baseou em 1.002 entrevistas e tem margem de erro de 3,53 pontos percentuais.