Disputa entre facções no Iêmen deixa mais de 165 pessoas mortas

Saná, Iêmen – Autoridades iemenitas dizem que a disputa entre uma coalizão liderada por sauditas e rebeldes xiitas, ao longo da costa oeste do país, matou mais de 165 pessoas de ambos os lados.

As autoridades afirmaram neste sábado que o combate se concentrou nos últimos dois dias no distrito de al-Tuhyta, ao sul da cidade de Hodeida.

O conflito ocorre em meio aos esforços do enviado especial da ONU para levar a coalizão e os rebeldes alinhados ao Irã, conhecidos como Houthis, a reiniciar as negociações de paz.

No domingo, a coalizão disse ter interrompido sua campanha para retomar Hodeida em apoio aos esforços das Nações Unidas, pedindo a seus integrantes a “retirada incondicional” da cidade.

As autoridades falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a passar informações à imprensa. A guerra civil do Iêmen tem sido travada desde março de 2015. Fonte: Associated Press.