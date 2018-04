Disparos de mísseis foram realizados por falso alarme, diz Síria

Cairo – Os sistemas de defesa da Síria dispararam nesta terça-feira vários mísseis por um falso alarme, já que o país não sofreu nenhum ataque externo, afirmou uma fonte do Exército citada pela agência oficial “Sana”.

Previamente, a agência tinha informado que os sistemas de defesa tinham sido disparados durante a madrugada e tinham interceptado vários mísseis em zonas rurais na província de Homs, no centro do país.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos assegurou que foram ouvidas explosões em zonas rurais do sudeste de Homs e na região da Al Qalamoun, ao norte de Damasco.

A ONG também disse que vários mísseis foram interceptados e outros caíram, mas nenhum deles nos aeroportos militares de Shayrat, situado no sudeste de Homs.

No sábado, os EUA, a França e o Reino Unido fizeram um ataque conjunto contra instalações na Síria onde supostamente eram fabricadas e armazenadas armas químicas.

Síria e Rússia acusaram Israel na semana passada de atacar com mísseis o aeroporto militar T4, no centro do país, provocando a morte de 14 pessoas.