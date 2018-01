Discurso de Donald Trump se torna no mais tuitado da história

Washington – O discurso sobre o Estado da União feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu na tertça-feira no Congresso se transformou no mais tuitado da história, com com 4,5 milhões de mensagens, anunciou a rede social.

O Twitter anunciou que o discurso de Trump atingiu 4,5 milhões de mensagens com as hashtags de “#SOTU”, siglas em inglês do nome do discurso, e “#JointSession”, nome em inglês de “sessão conjunta”, em referência à reunião das duas câmaras para ouvir o presidente.

As 4,5 milhões de mensagens no Twitter superam o recorde anterior de 3 milhões, também alcançado por Trump, em sua fala no Congresso, em fevereiro do ano passado, que, tecnicamente, não foi considerado um discurso sobre o Estado da União, pois ele estava apenas um mês no poder.

De acordo com o Twitter, a mensagem que mais retuitada foi um tweet que tinha um link para assistir ao vivo o discurso.

Donald Trump é muito ativo no Twitter e usa essa rede social para enviar mensagens polêmicas ou, como fez ontem, anunciar seu discurso no Congresso.

“Junte-se a mim ao vivo para o #SOTU”, disse o presidente americano, pouco antes de começar seu discurso no Congresso.