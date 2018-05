Diretor de cinema morre de forma trágica ao filmar girafa na África do Sul

São Paulo – Um premiado diretor de fotografia moçambicano morreu após ser atingido por uma girafa durante gravações para um série britânica num parque na África do Sul.

Segundo informações da mídia britânica, na última quarta-feira (30), Carlos Carvalho, de 47 anos, filmava a girafa, conhecida como “Gerald”, de muito perto, além do limite considerado seguro, quando de repente o animal lançou seu pescoço com força na direção do diretor, atingindo-lhe a cabeça.

Carlos foi atirado para o alto e caiu a metros de distância. Em decorrência dos ferimentos provocados pelo choque e a queda, ele foi levado para o hospital mas não resistiu.

Em declarações ao jornal The Sun, um porta-voz do parque afirmou que o diretor “não tinha autorização” para filmar e que o fez por “conta própria”.

O dono do local, Richard Brooker, em entrevista ao Daily Mail se referiu ao acontecido como um “acidente terrível”, dizendo que estava “destroçado” e que nada iria acontecer à girafa “Gerald”, por que ela “não teve culpa”.

Entre os prêmios que recebeu, Carvalho ganhou um Leão de Prata no Festival de Cinema de Cannes em 2003 e participou das gravações de filmes como “Piratas do Caribe”, “Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força” e “Kingsman: O Círculo Dourado”. Carlos era casado e tinha dois filhos.

“É com o coração muito triste que anunciamos a morte de Carlos Carvalho, um dos nossos diretores de fotografia favoritos”, anunciou a agência de filmagem CallaCrew, no Facebook, após sua morte.