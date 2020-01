Diretor da OMS vai à China para tentar conter coronavírus

GENEBRA (Reuters) – O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse neste domingo que estava a caminho de Pequim para conversar com autoridades chinesas e especialistas em saúde sobre o surto de coronavírus.

No Twitter, Ghebreyesus disse que queria “fortalecer nossa parceria” com a China “para fornecer mais proteção contra o surto”. As autoridades chinesas dizem que o vírus infectou 2.051 pessoas e matou 56.

I am on my way to Beijing, 🇨🇳 to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with 🇨🇳 in providing further protection against the outbreak.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 26, 2020