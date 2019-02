Diretor da Charlie Hebdo defende charges sobre Itália

O diretor da revista satírica francesa Charlie Hebdo defendeu nesta terça-feira as polêmicas caricaturas sobre o terremoto de agosto na Itália, que causaram indignação nas redes sociais.

“A morte é sempre um tabu, mas, às vezes, é preciso transgredi-la”, declarou Laurent Sourisseau, também conhecido pelo pseudônimo de Riss, falando à rádio France Internacional.

Quase 300 pessoas morreram no violento terremoto que devastou três cidades no centro da Itália.

“Para nós, é uma caricatura de humor negro como já fizemos antes, não tem nada de extraordinário”, acrescentou o chargista, um dos sobreviventes do ataque de extremistas contra a sede da revista que, em janeiro de 2015, matou 12 de seus companheiros por causa da publicação de caricaturas do profeta Maomé.

Na véspera, a prefeitura de Amatrice, devastada pelo terremoto, denunciou Charlie Hebdo por suas caricaturas de mau gosto sobre as vítimas da tragédia.

“Isso é um ultraje macabro, insensato e inconcebível para com as vítimas de um desastre natural”, afirmou o advogado da prefeitura, Mario Cicchetti.

Poucos dias depois do terremoto que causou a morte de 295 pessoas no centro da Itália, a revista Charlie Hebdo publicou na capa uma charge com o título “Terremoto à italiana”, na qual comparava as vítimas com pratos típicos da comida italiana.

A indignação em relação às charges cresceu nos últimos dias, principalmente nas redes sociais.

Um dos chargistas da Charlie Hebdo, Coco, respondeu às críticas com o desenho de uma mulher coberta pelos escombros e que grita aos italianos: “Isso não aconteceu por culpa da Charlie Hebdo, e sim por quem construiu as casas, a máfia”.

A denúncia apresentada ante a promotoria de Rieti (centro) pede que a justiça determine se os chargistas Felix e Coco e a direção da revista cometeram ou não um delito.