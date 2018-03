Diplomatas russos expulsos por May deixam Londres

Londres – Três ônibus com placas diplomáticas deixaram a embaixada russa em Londres nesta terça-feira, à medida que 23 diplomatas expulsos pela primeira-ministra britânica, Theresa May, voltam para Moscou depois de um ataque com agente nervoso de nível militar contra um ex-espião russo em uma cidade inglesa.

Funcionários da embaixada russa acenaram para os diplomatas e suas famílias enquanto os ônibus se distanciavam, disse um fotógrafo da Reuters no local.

Na última quarta-feira, May deu a 23 russos, que disse serem espiões trabalhando sob disfarce diplomático na embaixada, uma semana para deixar o país após o primeiro uso ofensivo conhecido de um agente nervoso do tipo Novichok em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial.