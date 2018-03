Diplomata que falou sobre demissão de Tillerson é despedido

Washington – O subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Steven Goldstein, foi demitido de seu cargo nesta terça-feira, horas depois de assinar um comunicado oficial no qual assegurava que Rex Tillerson não foi informado por Trump que tinha sido destituído como titular do Departamento de Estado, informaram as emissoras “CBS” e “ABC”.

Na manhã de hoje, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou através do Twitter que tinha decidido pela saída de Tillerson do comando do Departamento de Estado, e que a partir de agora o posto será ocupado pelo diretor da CIA, Mike Pompeo.

“Mike Pompeo, diretor da CIA, será nosso novo secretário de Estado. Ele vai fazer um trabalho fantástico! Obrigado Rex Tillerson por seu serviço!”, escreveu Trump no Twitter.

No entanto, segundo a informação divulgada por Goldstein, Tillerson soube que tinha sido demitido através desse mesmo tweet e que Trump sequer lhe telefonou para informá-lo a respeito.

“O secretário tinha toda a intenção de continuar, dado o progresso realizado em segurança nacional”, indicou Goldstein em uma breve nota, poucos minutos depois de saber da demissão fulminante de Tillerson.

Goldstein, um dos assistentes mais próximos de Tillerson no Departamento de Estado, acrescentou que o agora ex-secretário de Estado “não falou com o presidente” e que “desconhece a razão” de sua substituição.

“(Tillerson) está agradecido pela oportunidade e acredita que o serviço público é um chamado nobre. Ele deseja o melhor ao novo secretário designado Pompeo”, acrescentou Goldstein.

Horas mais tarde, a Casa Branca anunciou que a atual porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, ocupará o cargo de Goldstein de forma interina.

Goldstein assumiu o cargo como subsecretário no início de dezembro e antes havia sido vice-presidente da BP Global Solutions, uma empresa de assessoria em recursos humanos e marketing empresarial.

Durante o governo do ex-presidente George W. Bush (2001-2009), Goldstein serviu como assistente do Secretário de Assuntos Públicos do Departamento de Interior.

O Departamento de Estado sofreu uma grande redução de pessoal desde a chegada de Trump à Casa Branca, além de uma forte redução de seu orçamento e ainda não conta com embaixadores em mais de 40 países.

As tensões entre Trump e Tillerson foram constantes, e ambos chegaram a reconhecer que contavam com pontos de vista diferentes sobre assuntos-chave de política externa, entre eles a Coreia do Norte e o acordo com o Irã.