Diminui vantagem do candidato de esquerda nas eleições do México

Cidade do México – A vantagem do candidato de esquerda à Presidência do México, Andrés Manuel López Obrador, sobre seu adversário mais próximo caiu levemente para 12 pontos percentuais antes da eleição de domingo, indicou a pesquisa GEA/ISA publicada nesta segunda-feira.

O levantamento mostrou López Obrador, ex-prefeito da Cidade do México, com 35 por cento das intenções de voto em pesquisa realizada entre os dias 15 e 17 de junho, ante 37 por cento em pesquisa realizada no final de maio.

López Obrador, que tem 64 anos e está em sua terceira candidatura à Presidência, se fortaleceu com a crescente frustração com o partido governista devido aos níveis recorde de violência e uma série de escândalos políticos e lento crescimento econômico do país.

O apoio para seu adversário mais próximo, Ricardo Anaya, que lidera uma coalizão que vai da direita à esquerda, permaneceu em 23 por cento de acordo com o levantamento feito com 1.070 pessoas. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais.

José Antonio Meade, candidato da legenda governista Partido Revolucionário Institucional (PRI), de centro, aparece com 21 por cento das intenções de voto, ante 17 por cento na pesquisa anterior.