Díaz-Canel participa de primeiro evento público como presidente de Cuba

O novo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participou nesta segunda-feira em Havana da inauguração da Convenção Internacional Cuba Saúde 2018, o primeiro evento público da sua agenda como governante do país.

No evento também estiveram presentes os diretores-gerais das Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPS), Carissa Etienne, além do ministro de Saúde Pública cubano, Roberto Morales, que é um dos vice-presidentes do novo Conselho de Estado de Cuba.

Estes eventos do âmbito sanitário – um setor estratégico para Cuba – se desenvolverão em Havana até a próximo sexta-feira com a participação de ministros, vice-ministros e representantes de entidades do setor de 50 países.

A exportação de serviços profissionais de saúde, principalmente médicos, se consolidou há vários anos como a principal fonte de receita de Cuba com uma média anual de US$ 6 bilhões, de acordo com dados divulgados em 2016.

Díaz-Canel foi eleito na quinta-feira passada pela Assembleia Nacional do Poder Popular (parlamento unicameral) para substituir Raúl Castro, que se retirou da presidência após 12 anos no cargo.

Seu primeiro ato oficial foi a visita, no sábado passado, do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, principal aliado da ilha, enquanto hoje se reuniu também em Havana com o presidente da Bolívia, Evo Morales, outro dos parceiros políticos do país caribenho.