Diálogo entre governo e oposição da Venezuela é retomado hoje

Santo Domingo – O governo e a oposição da Venezuela, que retomaram nesta segunda-feira, em Santo Domingo (República Dominicana), o diálogo para buscar soluções na crise que vive o país, decidiram continuar as conversas nesta terça, de acordo com o porta-voz do governo dominicano.

Depois de ter sido anunciado que ambas as partes retornariam à mesa de diálogo hoje às 21h (horário local, 23h de Brasília) e após um recesso depois de mais de seis horas de reunião fechada, finalmente foi anunciado que a reunião continuará nesta terça-feira.

O porta-voz da presidência dominicana, Roberto Marchena, disse para a imprensa que das duas partes concordaram em retornar “a se reunir amanhã, pois, aparentemente precisam trabalhar mais, e por isso decidiram se reencontrar amanhã”.

“Estas coisas tomam tempo e temos que compreender a situação”, acrescentou.

O governo venezuelano e uma oposição dividida retomaram hoje as conversas após o polêmico avanço das eleições presidenciais em que o presidente Nicolás Maduro aspira a reeleição.

A oposição voltou ao diálogo sem o apoio da Vontade Popular (VP), partido de Leopoldo López, que optou por abandonar as conversas após o avanço das eleições presidenciais de maio e o processo obrigatório de validação de formações que também foi decretado pela Assembleia Constituinte, de maioria oficial.

Na chegada à reunião, o ministro das Comunicações da Venezuela, Jorge Rodríguez, disse que o governo estava pronto “para assinar um acordo com a oposição”, enquanto que a delegação da oposição, liderada pelo deputado Julio Borges, não fez declarações.