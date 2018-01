Dez pessoas morrem em protestos no Irã no domingo

DUBAI (Reuters) – Dez pessoas morreram durante os protestos nas ruas do Irã no domingo, informou a televisão estatal iraniana nesta segunda-feira.

Os protestos em todo o país atraíram dezenas de milhares de pessoas, no embate mais ousado contra a liderança do Irã desde os conflitos pró-reforma em 2009. A convocação de novas manifestações para esta segunda-feira aumenta a possibilidade de uma instabilidade prolongada.

“Nos eventos da noite passada, infelizmente, um total de cerca de 10 pessoas foram mortas em várias cidades”, afirmou a televisão estatal enquanto mostrava imagens de danos causados pelas manifestações. A televisão não deu mais detalhes sobre as mortes.

Mensagens anônimas postadas nas redes sociais convocaram iranianos a demonstrem novamente na capital Teerã e em outros 50 centros urbanos.

O Irã é um importante produtor de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e um poder regional, mas as frustrações cresceram domesticamente, enquanto o país está profundamente envolvido na Síria e no Iraque como parte de uma luta pela influência na região com a rival da Arábia Saudita.

Essas intervenções estrangeiras também estão alimentando revolta na República Islâmica porque os iranianos querem que seus líderes criem empregos em vez de se engajarem confrontos dispendiosas.