Dezenas de voos são cancelados devido a nevoeiro em Buenos Aires

Buenos Aires – O intenso nevoeiro que afeta Buenos Aires provocou neste sábado dezenas de cancelamentos, desvios e atrasos de voos para e desde a capital argentina, levando ao fechamento dos dois principais aeroportos da região.

O Aeroparque Jorge Newberry foi o primeiro a fechar, seguido do aeroporto internacional de Ezeiza, o principal do país e situado nos arredores de Buenos Aires, devido à situação meteorológica adversa na cidade desde a madrugada do sábado, e que se prevê se mantenha no domingo.

Segundo informou Aeroportos Argentina 2000 através das redes sociais, também foram cancelados os trajetos programados para El Palomar, aeroporto próximo à capital e o primeiro do país orientado a voos de baixo custo.

A Companhias Aéreas Argentinas emitiu um comunicado no qual anunciou que todos seus voos serão cancelados até domingo 16h e estimou que a situação afetará cerca de 30 mil passageiros.