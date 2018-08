Detido por atropelamento em Londres é um britânico de 29 anos

Londres – O suspeito detido pelo atropelamento desta terça-feira, que deixou três feridos diante do Palácio de Westminster, em Londres, é um homem de 29 anos com nacionalidade britânica, informou a polícia antiterrorista do Reino Unido.

As forças de segurança realizam batidas em dois domicílios de Birmingham e um em Nottingham, no centro da Inglaterra, por conta do ataque, que é investigado como suposto atentado terrorista, detalhou a polícia em comunicado.

A Scotland Yard indicou, além disso, que o homem e a mulher que tinham sido internados após o atropelamento já receberam alta.

Os agentes continuam tentando determinar os motivos do detido, que atropelou com um carro Ford Fiesta diversos ciclistas e pedestres antes de se chocar contra as barreiras de proteção diante do Parlamento britânico.

O polícia determinou que o veículo conduzido pelo homem, no qual não foram encontradas armas, se deslocou ontem desde Birmingham a Londres, onde chegou em torno de meia-noite local.

O carro esteve na zona de Tottenham Court Road, no centro da capital britânica, durante várias horas durante a madrugada, e foi conduzido depois para o Parlamento.

Desde 6h local (2h, em Brasília) até as 7h37 local (3h37, em Brasília), quando cometeu o atropelamento, esteve na zona do Parlamento e a avenida Whitehall, uma área com vários edifícios governamentais.

As forças de segurança fizeram uma chamada aos cidadãos para obter mais informação sobre o veículo e o motorista.