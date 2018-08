Destroços de helicóptero que caiu no Japão com 9 pessoas é localizado

Tóquio – As Forças de Autodefesa do Japão (Exército) confirmaram nesta sexta-feira a localização dos destroços de um helicóptero de resgate que viajava no centro do país com nove pessoas a bordo, mas no entanto ainda não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros.

A unidade de tráfego aéreo tinha perdido o contato com o helicóptero horas antes.

Os destroços da aeronave foram encontrados em uma floresta de uma região montanhosa da província de Gunma, informou a agência de notícias “Kyodo”.

Por enquanto, as Forças de Autodefesa foram incapazes de informar se há feridos ou mortos por conta do acidente.

A bordo estavam dois funcionários da unidade de emergências de Gunma, dois funcionários da empresa operadora do helicóptero e cinco bombeiros.

O helicóptero realizava um voo para comprovar a rota de para caminhada entre as províncias de Gunma, Nagano e Niigata e cuja inauguração está prevista para amanhã.

Uma estação meteorológica indicou que as más condições meteorológicas nas proximidades do Monte Kusatsu Shirane podem ter provocado o acidente.

A aeronave, um Bell 412EP, foi fabricada em 1997 e acumulava cerca de 7 mil horas de voo.

Em março do ano passado, um helicóptero do mesmo modelo também usado para trabalhos de resgate no centro do Japão caiu, matando todas as nove pessoas que estavam a bordo.