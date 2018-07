Deslizamento em mina deixa 9 mortos em Mianmar

Bangcoc – Pelo menos 9 pessoas morreram por causa de um deslizamento de terra ocorrido em uma mina de jade no estado de Kachin, situado no norte de Mianmar, enquanto seguem as buscas por dezenas de desaparecidos, informou nesta sexta-feira a mídia local.

As equipes de resgate encontraram no dia de ontem oito corpos que se somam a outra pessoa localizada sem vida no meio da semana, informa o site “Mianmar Times”.

O deslizamento aconteceu no início da última terça-feira, quando um grupo indeterminado de mineiros e outros pesquisadores ilegais rastreavam os resíduos de uma escavação na busca de jade.

“A quantidade de terra que caiu é enorme, por isso ainda não encontramos todos”, disse Kyaw Swa Aung, administrador do distrito de Hpakant, onde fica a jazida.

Segundo os dados oficiais, trata-se de 18 pessoas, embora testemunhas afirmam que até 40 podem estar desaparecidas.

As autoridades tentam agora identificar as vítimas, afirmou.

Os acidentes nas minas de jade são frequentes em Mianmar. O último acidente ocorreu na metade no mês, deixando 15 mortos e 40 feridos por causa de outro deslizamento de terras.