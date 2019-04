Deslizamento de terra mata 14 pessoas e deixa 5 feridos na Colômbia

Bogotá, — Um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas que atingiram o município de Rosas, na Colômbia, deixou pelo menos 14 mortos e cinco feridos, informaram fontes da União Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD) neste domingo.

As fontes informaram à Agência Efe que o deslizamento, que arrastou vários imóveis, ocorreu em uma zona rural que se chama Fortachuelo, na principal estrada do sudoeste do país, que liga a Colômbia ao Equador.

Diante desta situação, as autoridades receberam um alerta às 4h (horário local, 6h em Brasília) e chegaram ao local da emergência, nos limites de Cauca com o departamento de Nariño, para atender a tragédia.

Segundo a fonte da UNGRD, os habitantes já tinham sido alertados que podia ocorrer um deslizamento nessa região de “vulnerabilidade”, mas não quiseram deixar suas casas.

“Nossa solidariedade aos familiares das vítimas do deslizamento ocorrido nesta madrugada em Rosas devido a fortes chuvas”, afirmou no Twitter o presidente da Colômbia, Iván Duque.