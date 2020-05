Desenvolver vacina contra a covid-19 pode levar anos, diz ministro alemão

O desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus pode levar anos, advertiu o ministro da Saúde da Alemanha, depois que o presidente americano Donald Trump afirmou que a mesma poderia estar pronta até o fim de 2020.

“Gostaria que fosse possível desenvolver em alguns meses, mas parece que precisamos ser realistas. Isto pode durar anos, porque podem acontecer decepções, já aconteceu com outras vacinas”, declarou o ministro Jens Spahn ao canal alemão ARD.

“O desenvolvimento de vacinas está entre as tarefas mais difíceis da Medicina”, completou o ministro alemão da Saúde.

No domingo (03), Donald Trump afirmou que os Estados Unidos terão uma vacina contra o coronavírus até o fim do ano.

“Acreditamos que teremos uma vacina até o fim do ano”, disse Trump em um programa especial do canal Fox News no Lincoln Memorial, em Washington. “Os médicos dirão ‘você não deveria dizer isso’, mas vou dizer o que penso”, afirmou.