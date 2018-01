Desejo ter apoio bipartidário para a lei de imigração, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que deseja ter o apoio tanto do Partido Republicano, do qual ele faz parte, quanto do Democrata para criar uma nova lei de imigração para o país.

“Gostaria de ver os democratas apoiando a reforma da imigração, e, é claro, os republicanos também”, disse o presidente, na abertura de uma reunião com parlamentares de ambos os partidos para discutir o tema. Trump falou também que o comitê judiciário da Câmara dos Representantes pode analisar o projeto de lei nos próximos dias.

Os legisladores republicanos presentes, no entanto, disseram que é melhor o presidente chegar a um acordo legislativo em relação à questão dos “Dreamers” (filhos de imigrantes em situação ilegal que foram trazidos aos EUA quando ainda eram menores de idade) antes de se discutir a legislação imigratória. Trump sinalizou que pode aceitar o processo desta forma.

A questão imigratória foi um dos principais pontos da campanha eleitoral de Trump em 2016. Uma das promessas dele é a construção de um muro na fronteira com o México. Nesta terça-feira ele voltou a falar do assunto. “Precisamos de um muro em um grande parte da fronteira do território americano”, comentou. “Se não tivermos o muro, não teremos segurança.”

O presidente americano não deu mais detalhes em relação à disposição em construir o muro com o México. Além da resistência entre os democratas e alguns setores republicanos, Trump enfrentou ao longo de 2017 problemas políticos com a série de demissões no primeiro escalão e denúncias de que assessores dele sabiam da interferência da Rússia nas eleições de 2016.