Desabamento na Índia deixa três mortos e vários desaparecidos

Um prédio em construção de seis andares perto de Nova Délhi caiu com pelo menos 12 trabalhadores, que podem estar presos entre os escombros – informou a imprensa local nesta quarta-feira (18).

Equipes de resgate com mais de 100 homens e cães farejadores trabalham para tentar encontrar os operários, que estavam dentro do prédio quando ele despencou, disse a Press Trust of India (PTI), citando o chefe dos Bombeiros regional, Arun Kumar Singh.

Três corpos foram retirados dos escombros até o momento.

O agente Kumar Singh apontou que vários socorristas foram chamados ao local da queda, em Greater Noida, cidade a leste da capital, de acordo com a PTI.

“Não sabemos exatamente quantos estão presos lá dentro. Acreditamos que 12 pessoas possam estar sob os escombros”, completou Singh.

Este é o mais recente acidente de construção que acontece na Índia, onde a aplicação de normas de segurança costumam ser frouxas e é comum o uso de materiais de baixa qualidade.

As quedas de prédios são comuns em todo país, especialmente durante a temporada de moções, entre junho e setembro.

Pelo menos 18 pessoas morreram em maio, quando um viaduto despencou no norte da Índia, soterrando veículos e passageiros sob toneladas de concreto.