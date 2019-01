Desabamento mata 21 trabalhadores em mina de carvão na China

Pequim – Pelo menos 21 mineiros morreram no desabamento de uma mina de carvão em Lijiagou, na província de Shaanxi, no centro da China, informou neste domingo (13) a agência estatal de notícias “Xinhua”.

O acidente ocorreu no sábado por volta das 16h30 (horário local, 6h de Brasília) quando uma parte da mina, onde trabalhavam 87 pessoas, veio a baixo por motivos que ainda estão sendo investigados.

As equipes de emergência conseguiram resgatar 66 pessoas, enquanto nas últimas horas foram recuperados os corpos de 21 mineiros.

As minas chinesas, especialmente as de carvão – principal fonte de energia do país -, registram uma alta taxa de acidentes e estão entre as mais perigosas do mundo, embora nos últimos anos tenha diminuído significativamente o número de acidentes mortais.

No final de outubro, outro acidente em uma mina de carvão da província de Shandong, no leste da China, também deixou 21 mortos.

Em 2017 apenas nas minas de carvão chinesas houve 219 acidentes com 375 mortos, embora esse número tenha representado uma queda de 28,7% a respeito de 2016, e foi quase 20 vezes menor que no início da década passada, quando foram contabilizadas até 7.000 mortes por ano. EFE