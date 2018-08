Desabamento de viaduto deixa ao menos 11 mortos e 5 feridos na Itália

Roma – Uma grande porção da ponte Morandi, que passa pela rodovia A10, em Gênova, na Itália, desabou nesta terça-feira, 14. De acordo com o jornal italiano La Repubblica, há pelo menos 11 mortos e vários feridos. Autoridades italianas falam em “tragédia”, temem que dezenas de pessoas estejam entre os escombros, mas ainda não há um número oficial de vítimas.

De acordo com as primeiras informações da Defesa Civil local, um colapso estrutural provocou o desabamento da ponte. Choveu muito na manhã desta terça-feira em Gênova e havia pontos de alagamento no momento do incidente.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018

O chefe do serviço de ambulâncias de Gênova afirmou que há “dezenas de mortos”, segundo a agência italiana de notícias Adnkronos. Um socorrista afirmou à agência Reuters que até o momento foram localizadas duas pessoas feridas, “mas imagina-se que infelizmente há uma grande quantidade de mortos”.

De acordo com a emissora Sky Italia, uma testemunha disse ter visto “oito ou nove veículos na ponte” no momento em que ela desabou e qualificou o incidente como uma “cena apocalíptica”.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, foi informado do acidente e acompanha o caso com seu gabinete.

O vice-premiê e ministro do Interior, Matteo Salvini, disse que 200 bombeiros tentam resgatar as vítimas do desabamento. “Estamos acompanhando minuto a minuto a situação do desabamento da ponte em Gênova. Agradeço desde já aos 200 bombeiros – e todos os outros heróis – que estão trabalhando para salvar vidas”, escreveu Salvini e sua conta no Twitter.

“Estou seguindo com a máxima apreensão o que aconteceu em Gênova, e parece ser uma tragédia. Estamos em contato com a empresa que administra a autoestrada”, disse o ministro dos Transportes da Itália, Danilo Toninelli.

Histórico

O viaduto Polcevera, também chamado de Ponte Morandi, atravessa Polcevera, em Gênova, e passa pelos bairros de Sampierdarena e Cornigliano, que ficam próximos ao aeroporto local. É considerada uma das principais vias de acesso pela capital da Ligúria.

Projetado pelo engenheiro Riccardo Morandi, o viaduto foi construído entre 1963 e 1967 e chegou a ser batizado e “Ponte do Brooklyn” pelas semelhanças com o famoso local em Nova York. O viaduto mede 1.182 metros.