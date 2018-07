Desabamento de edifícios deixa 5 mortos na Índia

Nova Délhi – O desabamento de um edifício sobre outro menor causou cinco mortes na cidade indiana de Noida, vizinha à capital Nova Délhi, onde os serviços de resgate continuam em busca de pessoas presas sob os escombros.

O acidente ocorreu durante a noite de terça-feira, quando um prédio de seis andares caiu sobre outro quatro pisos, informou à Agência Efe um porta-voz da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF), Basant Pawde.

“Quatro equipes da NDRF com cães adestrados estão tomando parte na operação de pesquisa e resgate que se acelerou desde o amanhecer, já que a escuridão da noite dificulta os trabalhos”, expressou.

Segundo o último balanço divulgado pela NDRF no Twitter, as equipes de resgate recuperaram até o momento cinco corpos do local e as operações continuam em andamento.

Ajay Pal, o superintendente da polícia do distrito de Gautam Budh Nagar, onde aconteceu o acidente, disse que as autoridades não têm certeza do número de pessoas que estão presas sob os escombros.

“Alguns vizinhos dizem que apenas uma ou duas famílias moravam no edifício de quatro andares e que os demais andares estavam vazios”, comentou Pal. Segundo ele, o edifício maior estava em construção e não havia trabalhadores no interior.

“Também não está claro qual edifício caiu primeiro. Havia muito pó e as pessoas nem sequer puderam identificar qual dos dois caiu primeiro”, acrescentou.

Os desabamentos são frequentes na Índia devido ao precário estado das infraestruturas e à falta de manutenção, fatores alimentados pela corrupção e práticas ilegais que dominam o setor da construção.