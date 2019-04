Deputados querem plano para forçar May a pedir nova prorrogação do Brexit

Londres — Deputados trabalhistas e conservadores anunciaram nesta terça-feira, 2, um plano para tentar forçar a primeira-ministra britânica, Theresa May, a solicitar à Bruxelas uma nova prorrogação para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Depois da rejeição do Parlamento ontem a todas as vias alternativas ao acordo do Brexit, os deputados voltaram atrás, por enquanto, na intenção de fazer outra rodada de votos amanhã e, ao invés disso, alguns esperam iniciar um plano para evitar uma ruptura abrupta com a UE no dia 12 de abril.

A trabalhista Yvette Cooper, o conservador Oliver Letwin e outros parlamentares apresentarão na quarta-feira, 3, uma moção na Câmara dos Comuns que, se for aprovada, permitirá iniciar a tramitação urgente de uma lei, no dia seguinte, para obrigar o governo a pedir outra extensão. Os políticos debateriam e votariam essa legislação na quinta-feira, e depois disso ela passaria à Câmara dos Lordes, onde o tempo de tramitação é mais incerto.

Caso a legislação receba sinal verde das duas Câmaras, a primeira-ministra conservadora deverá fixar uma nova data de saída da UE e propor esse novo roteiro ao Parlamento.

“Estamos diante de uma situação verdadeiramente perigosa, com um risco cada vez maior de que haja um ‘não acordo’ dentro de dez dias. A primeira-ministra tem a responsabilidade de evitar que isso aconteça. Tem que apresentar uma proposta e determinar quão longa deve ser a extensão que precisamos”, afirmou Cooper.

Letwin, por sua vez, advertiu que a tramitação da lei será “difícil”.

“Esta é a última tentativa para evitar que este país fique exposto aos riscos inerentes de um Brexit sem acordo. Sabemos que vai ser difícil, mas vale a pena tentar”, disse o conservador, que já impulsionou as duas votações sobre opções alternativas realizadas nos últimos dias.