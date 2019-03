Deputados haitianos aprovam moção de censura contra primeiro-ministro

Porto Príncipe — A Câmara dos Deputados do Haiti aprovou nesta segunda-feira uma moção de censura contra o primeiro-ministro, Jean Henry Ceant, em uma sessão à qual o interpelado não compareceu e que ocorre em meio à crise política e econômica que assola o país.

A moção contra Ceant, no cargo há seis meses após a renúncia de Jack Guy Lafontant, contou com o voto favorável de 93 deputados, enquanto seis votaram contra e três se abstiveram.

Os deputados convocaram Ceant para interpelá-lo pela falta de resposta à crise no país, mas o até agora primeiro-ministro disse que compareceria a um processo similar no Senado pela detenção no último dia 17 de fevereiro de sete estrangeiros, que foram tirados do país quatro dias depois em circunstâncias ainda não esclarecidas.