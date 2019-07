Deputados britânicos protestam na sessão inaugural do Parlamento Europeu

Os eurodeputados eleitos no final de maio tomaram posse em Estrasburgo nesta terça-feira, durante uma sessão inaugural marcada pelo protesto de milhares de catalães e pela hostilidade dos eleitos britânicos.

Cerca de 10.000 manifestantes acenavam bandeiras da Catalunha em frente à sede da instituição em apoio a três separatistas impedidos de tomar posse pelas autoridades espanholas porque não puderam prestar juramento em Madri.

No interior da Câmara, os eurodeputados foram convidados a ficar de pé para ouvir o Hino europeu, mas os 29 deputados britânicos do Partido do Brexit de Nigel Farage, eleitos enquanto o Reino Unido se prepara para sair da União Europeia, expressaram sua oposição e ficaram de costas enquanto os músicos tocavam a “Ode à Alegria”, de Beethoven.

A principal missão desta sessão inaugural é eleger um novo presidente do Parlamento, um dos principais postos europeus.

A escolha do sucessor do italiano Antonio Tajani (PPE, direita), que deveria ocorrer nesta terça-feira, foi adiada para quarta, para permitir que os líderes dos 28 países cheguem a um consenso sobre a distribuição dos cargos de mais alto nível.

Mas nada indica que os líderes reunidos desde domingo em Bruxelas vão chegar a um acordo. Um fracasso levaria então o Parlamento a distribuir as cartas sem esperar a definição da presidência da Comissão.

“Os candidatos têm até as 22h00 (17h00 de Brasília) para se declarar”, informou o porta-voz do Parlamento europeu, Jaume Duch.

A deputada ecologista Ska Keller já anunciou sua candidatura, enquanto o seu compatriota alemão Manfred Weber, à frente do grupo do PPE, a maior bancada do Parlamento, também poderia concorrer, se ficar confirmado que não tem chances de obter a chefia da Comissão.

“Para onde vai nossos votos?”

Os manifestantes pró-catalães presentes em grande número em Estrasburgo criticaram a atitude considerada por eles antidemocrática de Madri.

“Para onde vão os nossos votos se as pessoas que elegemos não podem desempenhar o seu papel?”, questionou Santiago Solsona.

Este advogado catalão de 54 anos, que veio protestar em Estrasburgo com sua esposa e filho, disse que era “importante estar aqui” para apoiar os três separatistas eleitos no final de maio na Espanha.

Trata-se de Carles Puigdemont, ex-chefe do governo regional catalão que vive na Bélgica para escapar de um mandado de prisão espanhol, após a tentativa de secessão 2017, e seu companheiro de chapa Toni Comin, na mesma situação. O separatista Oriol Junqueras, em prisão preventiva, também não estava em Estrasburgo.

A Espanha não transmitiu formalmente seus nomes ao Parlamento Europeu, uma vez que a sua situação os impediu de prestar juramento em Madri. Seus três assentos, portanto, permaneceram vazios.

Puigdemont preferiu não ir a Estrasburgo por medo de ser entregue à Espanha, segundo seu advogado Gonzalo Boye.

“Decidimos que não era aconselhavel que ele viesse aqui, porque não há garantias de uma medida administrativa consistente em levá-lo diretamente a território espanhol”, afirmou Boye em Estrasburgo, cidade situada a poucos quilômetros da fronteira alemã.

Farage de volta

Como o Brexit ainda não aconteceu – o novo prazo está marcado para o dia 31 de outubro -, 73 deputados britânicos tiveram que se apresentar em Estrasburgo (de 751), incluindo Nigel Farage. Seu Partido do Brexit, com 29 eleitos, é o partido nacional com a maior delegação.

Em teoria, o novo Parlamento teria apenas 705 assentos. Os 27 assentos britânicos deveriam ter sido distribuídos para outros países, enquanto os outros 46 seriam reservados para possíveis novos alargamentos da UE.

O adiamento do divórcio mudou a situação e criou uma situação sem precedentes: os britânicos ocuparão seus assentos temporariamente, até que o Brexit se materialize. E 27 pessoas eleitas no final de maio (incluindo cinco na França, três na Itália e cinco na Espanha) serão “reservistas” nesse meio tempo.

“Nós não deveríamos estar aqui, mas na verdade eu não estou particularmente irritado com a UE ou com Michel Barnier”, o principal negociador europeu do Brexit, “eles fizeram o seu trabalho”, disse Farage.

“É a classe política britânica que decepcionou seu povo”, acrescentou ele, antes de retornar a seu lugar no hemiciclo.

Outras autoridades eleitas britânicas, membros do Renew Europe, juntamente com macronistas franceses, exibiam camisetas amarelas com a mensagem: “Stop Brexit”.