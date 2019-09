Parlamento britânico derrota Johnson e aprova lei contra Brexit sem acordo

Os deputados britânicos aprovaram, nesta quarta-feira (4), uma lei que obriga o governo do primeiro-ministro Boris Johnson a pedir um novo adiamento do Brexit, hoje previsto para 31 de outubro, caso o país não se chegue a um acordo com Bruxelas nas próximas semanas sobre como se dará a saída do Reino Unido da União Europeia.

O texto, que ainda deve ser ratificado pela Câmara Alta do Parlamento, recebeu 327 votos a favor e 299 contra, um novo golpe para o primeiro-ministro Boris Johnson, contrário a uma nova prorrogação.

Na sequência, o primeiro-ministro Boris Johnson pediu ao Parlamento que vote a favor de eleições antecipadas. “Devem ser realizadas eleições na terça-feira, 15 de outubro”, convocou Johnson, uma medida que deve sofrer resistência entre os deputados britânicos.

Escolhido como primeiro-ministro, em julho, em uma eleição interna do Partido Conservador, Boris Johnson vinha defendendo que o Reino Unido saísse da União Europeia no dia 31 de outubro de qualquer maneira, com ou sem um acordo com a União Europeia. Para ele, essa era uma possibilidade que deveria ser levada em conta, de forma a pressionar Bruxelas a ceder e adotar um acordo mais favorável aos britânicos.

No entanto, uma saída sem um acordo poderia gerar grande prejuízo para a economia britânica e também para as exportações do país para os demais países da Europa. Sem um acordo, todos os bens e serviços comercializados entre os países da União Europeia e o Reino Unido estariam sujeitos a tarifas de importação e a um controle alfandegário burocrático.

A preocupação com um eventual colapso econômico fez com que os parlamentares britânicos se unissem contra a possibilidade de um Brexit sem acordo.

Outra medida que também colaborou para a derrota de Johnson foi a sua decisão na semana passada de estender um recesso do Parlamento britânico entre setembro e outubro, com o objetivo de tomar o controle do processo do Brext e impedir que os parlamentares bloqueassem uma saída sem acordo, como acabou ocorrendo. Críticos de Johnson afirmaram que a medida era autoritária e antidemocrática, e o primeiro-ministro acabou perdendo o apoio até dos deputados do seu Partido Conservador.

Na terça-feira (3), 21 deputados do Partido Conservador votaram contra o próprio governo a favor de o Parlamento colocar em votação a lei que impedia o Reino Unido de sair da União Europeia sem um acordo.