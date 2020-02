Buttigieg vence prévias com pequena margem, e democratas têm novo teste

São Paulo — Era para ser o momento de glória do pré-candidato democrata Pete Buttigieg. Os resultados das prévias em Iowa, as primeiras da corrida e que costumam definir o tom do resto da campanha, foram finalmente divulgados nesta madrugada, dando vitória de 0,1 ponto percentual ao ex-prefeito vindo do estado de Indiana ante o senador Bernie Sanders.

Mas será tentando justamente esquecer Iowa que os pré-candidatos democratas participam na noite desta sexta-feira, 7, de mais um debate na televisão nos Estados Unidos.

Desta vez, o foco são os eleitores do pequeno estado de New Hampshire, que irão às urnas nesta terça-feira, 11, para escolher qual é o seu candidato democrata favorito.

Sete pré-candidatos conseguiram se classificar para participar do debate desta noite, que acontece na cidade de Manchester, capital de New Hampshire. São eles: Amy Klobuchar, Andrew Yang, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden, Pete Buttigieg e Tom Steyer.

Os demais candidatos não cumpriram os requisitos exigidos pelo Partido Democrata para participar dos debates, como atingir uma pontuação mínima nas pesquisas eleitorais e receber doações de campanha de pelo menos 225.000 pessoas.

A novidade é a participação de Andrew Yang, que não havia se classificado para o debate anterior, em janeiro. Yang é um empresário e investidor em empresas de tecnologia do Vale do Silício e sua principal bandeira nesta pré-campanha é um programa de renda mínima para minimizar os prejuízos com a perda de empregos por causa da tecnologia.

Outro candidato que deve estar no centro das atenções é o próprio Buttigieg. O prefeito da cidade de South Bend, em Indiana, surpreendeu ao alcançar uma votação expressiva em Iowa.

O resultado só foi finalmente foi 100% apurado nas primeiras horas desta sexta-feira, com Buttigieg tendo 26,2% dos votos, ante 26,1% dos votos do senador Bernie Sanders. Em seguida vieram a senadora Elizabeth Warren (18%) e o ex-vice-presidente na gestão Barack Obama, Joe Biden (15,8%).

As prévias em Iowa, realizadas na terça-feira 4, foram marcadas pelo atraso na divulgação dos resultados por causa de uma série de erros, incluindo a falha de um aplicativo usado na apuração e no cálculo dos votos.

Buttigieg também foi um dos principais assuntos sobre o caso, já que declarou vitória ainda na terça-feira e, há algum tempo, havia contratado o mesmo aplicativo em sua prefeitura, levantando questionamentos.

Iowa e New Hampshire são as primeiras paradas de uma corrida eleitoral que ainda passará pelos 50 estados americanos. Embora a eleição presidencial seja só em novembro, os partidos americanos realizam eleições primárias para definir qual candidato disputará a presidência. O sistema foi adotado na década de 70 e tem sido seguido desde então.

Depois de uma semana desastrosa, em que os democratas sofreram com a confusão em Iowa e acabaram perdendo na votação do impeachment do presidente Donald Trump, no Senado, o debate desta noite será uma oportunidade para colocar as más notícias para trás.