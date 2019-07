Turista americano é libertado na Síria depois de dois meses

Síria – Sam Goodwin, um turista americano de 30 anos que estava detido há dois meses na Síria, foi libertado graças à mediação do Líbano, informou sua família nesta sexta-feira (26).

“Sam se encontra em bom estado de saúde e está com sua família”, declararam seus pais, Thomas e Ann Goodwin, em um comunicado transmitido à imprensa americana.

Os dois agradeceram ao chefe dos serviços de segurança libaneses Abbas Ibrahim por sua mediação na libertação de seu filho, desaparecido em maio perto de Qamichli, cidade majoritariamente curda do nordeste da Síria.

Em seu blog pessoal, Sam Goodwin se apresenta como um “viajante do mundo”, que tinha se planejado para visitar todos os países do planeta até o fim do ano.

O Departamento de Estado americano limitou-se a indicar que estava a par das informações, segundo as quais um cidadão americano tinha sido “libertado na Síria”.

“Por questões de respeito à vida privada, não podemos dizer mais”, acrescentou um porta-voz da diplomacia americana.

A Síria é um dos países que os Estados Unidos desaconselha fortemente a seus cidadãos visitar.

Outros cidadãos americanos estão detidos na Síria ou são considerados por Washington reféns do governo de Bashar al-Assad, entre eles o jornalista Austin Tice, sequestrado em agosto de 2012 por homens armados não identificados após ter realizado uma reportagem ao sul de Damasco.