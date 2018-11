Democratas vencem em redutos republicanos, mas perdem disputas importantes

Estados Unidos – Os democratas dos Estados Unidos conquistaram na terça-feira vários governos de Estados que apoiaram o presidente republicano Donald Trump nas eleições de 2016, mas perderam disputas importantes na Flórida e em Ohio.

A corrida apertada na Geórgia, onde a democrata Stacey Abrams tenta se tornar a primeira governadora negra de um Estado norte-americano, continuava indefinida demais para o anúncio de um resultado nesta quarta-feira.

Na Flórida, o democrata Andrew Gillum fracassou em sua tentativa de se tornar o primeiro governador negro do Estado, perdendo por uma pequena diferença para o republicano Ron DeSantis em uma disputa marcada pela questão racial que atraiu atenção nacional.

“Ainda planejo estar na linha de frente com cada um de vocês quando se trata de tomar posição e lutar pelo que acreditamos”, disse Gillum, prefeito de 39 anos de Tallahassee, aos apoiadores na noite após a votação, em evento no qual pequenos grupos de pessoas se abraçaram em prantos.

Os republicanos também obtiveram uma grande vitória na disputa pelo governo de Ohio, onde o procurador-geral Mike DeWine derrotou o democrata Richard Cordray, que atuou como o primeiro diretor do Escritório de Proteção Financeira do Consumidor dos EUA.

Mas no Wisconsin o democrata Tony Evers conseguiu uma vitória apertada sobre o atual governador republicano Scott Walker, de acordo com a empresa de dados DDHQ. Walker, que cumpriu dois mandatos e que sobreviveu a um recall eleitoral convocado pelos democratas em 2012, pleiteou brevemente a candidatura presidencial em 2016.

Além do Wisconsin os democratas também venceram em três outros Estados que votaram em Trump in 2016, Michigan, Pensilvânia e Kansas, aumentando as esperanças do partido de conquistá-los na eleição presidencial de 2020.

No Michigan, a democrata Gretchen Whitmer derrotou o republicano Bill Schuette na batalha pelo lugar do também republicano Rick Snyder, e a democrata Laura Kelly derrotou Kris Kobach, aliado firme de Trump, no Kansas, onde o governador republicano Sam Brownback tem índices baixos de aprovação.

Candidatos democratas também triunfaram em Illinois, Maine, Novo México e Nevada, todos até então governados por republicanos. Até a manhã desta quarta-feira os democratas haviam conquistado ao menos sete Estados nas mãos de republicanos sem sofrerem nenhuma perda em Estados que controlavam.