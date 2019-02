Democratas: Trump está rasgando a Constituição dos Estados Unidos

São Paulo – A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, divulgaram comunicado conjunto no qual criticam duramente a decisão do presidente Donald Trump de decretar emergência nacional para garantir verba para a construção de um muro na fronteira com o México. O polêmico muro é uma das mais famosas promessas de campanha de Trump, mas a sua realização é frequentemente barrada pelo legislativo.

“Isso é simplesmente o abuso de poder de um presidente decepcionado, que está indo além dos limites das leis para tentar o que ele não conseguiu atingir por meio do processo legislativo”, disseram os democratas. “O Congresso precisa honrar a Constituição e defender o sistema de freios e contrapesos”, continuaram os políticos, “o Congresso não pode deixar que o presidente rasgue a Constituição”.

.@SenSchumer & I call upon our Republican colleagues to join us to defend the Constitution. Read our full join statement here: https://t.co/UZx47ghlQE — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 15, 2019

A oposição afirma que as ações do presidente “claramente violam o poder exclusivo do Congresso”. “O Congresso defenderá as autoridades constitucionais no Congresso, nos Tribunais e junto ao público, usando toda alternativa disponível”, prometem as lideranças. Os democratas ainda pedem apoio de colegas do Partido Republicano, de Trump, para reverter a medida.