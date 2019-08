Democratas nos EUA culpam Trump e NRA por falta de ação sobre armas

Pré-candidatos do partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos colocaram a responsabilidade pela falta de ação contra violência com armas de fogo nas mãos do presidente Donald Trump e da Associação Nacional do Rifle (NRA), em meio a cenário de apoio geral do país para alguma medida de controle ao acesso a armas.

“Se a maioria dos norte-americanos insiste que algo deve ser feito e isso não aconteceu, isso significa que nós precisamos de reforma profunda”, disse o prefeito de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, em um fórum sobre violência com armas em Des Moines, capital de Iowa.

O fórum ocorre uma semana depois de dois tiroteios – um em El Paso, Texas e um em Dayton, Ohio – reacenderem debate sobre armas nos EUA. Dezessete candidatos devem falar e responder a perguntas de membros do grupo de apoiadores de controle ao acesso a armas.

A senadora por Nova York, Kirsten Gillibrand, respondendo a uma pergunta sobre como evitar estigmatizar doenças mentais quando o presidente repetidamente enfatiza o tema em resposta a tiroteios chamou Trump de mentiroso. “É só o presidente Trump mentindo para os norte-americanos novamente, sendo inautêntico sobre o verdadeiro problema… Tentando distrair, e tentando não assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo nesta nação”, disse ela.

Diversos pré-candidatos divulgaram propostas de controle de armas desde os tiroteios. Hoje, os pré-candidatos do partido Democrata concordaram na maior parte dos pontos das propostas, enfatizando a necessidade de fechar brechas ligadas à verificação de antecedentes, de proibir alguns tipos mais potentes de armas e de financiar pesquisas sobre violência ligada a armas. A maioria dos candidatos também propôs reforma no financiamento de campanha como solução para combater a influência da NRA em eleições.

A senadora pela Califórnia Kamala Harris e a senadora por Massachusetts Elizabeth Warren pediram que a varejista Walmart pare de vender armas. Um representante do Walmart disse que a companhia está conduzindo “uma revisão profunda de nossas políticas” após o tiroteio.

Um trio de pré-candidatos mais moderados – o deputado por Ohio, Tim Ryan; o governador de Montana, Steve Bullock; e a senadora por Minnesota Amy Klobuchar – pediram que proprietários de armas se envolvessem nos esforços por mais controle.

Uma pesquisa da Pew de 2017 concluiu que uma pequena maioria dos membros da NRA – e mais de três quartos dos proprietários de armas de fogo ouvidos – apoiam verificações de antecedentes mais fortes.