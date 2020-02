Democratas confirmam vitória de Buttigieg após longa apuração em Iowa

São Paulo — O pré-candidato presidencial democrata Pete Buttigieg venceu a primária no “caucus” de Iowa, conseguindo 14 delegados contra 12 de Bernie Sanders, informou neste domingo (9) a representação do partido no estado.

A demora na apuração se deveu a vários problemas técnicos e foi alvo de queixas sobre a legitimidade da votação.

Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, Indiana, e Sanders, senador esquerdista por Vermont, terminaram com uma diferença muito pequena a primeira prévia interna celebrada na segunda-feira.

“Podem esperar que vamos pedir ao partido democrata de Iowa uma nova revisão das divergências que identificamos”, disse o encarregado de campanha de Sanders, Faiz Shakir, à CNN neste domingo.

“Tem se portado de forma incompetente do nosso ponto de vista”, indicou.

O presidente do Partido Democrata nacional havia ordenado uma revisão dos resultados a partir dos problemas apresentados com a tecnologia e também foram levantadas dúvidas sobre a precisão do processo.

A senadora progressista por Massachusetts Elizabeth Warren ganhou oito delegados para a convenção democrata que elegerá em julho o desafiante do presidente Donald Trump na eleição de novembro.

O ex-vice-presidente Joe Biden conquistou seis delegados e a senadora por Minnesota Amy Klobuchar, um.