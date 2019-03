Democrata Beto O’Rourke participará das primárias presidenciais de 2020

Washington – O ex-candidato democrata ao Senado dos Estados Unidos pelo Texas, Beto O’Rourke, participará das primárias das eleições presidenciais de 2020, segundo informou nesta quarta-feira uma emissora local de El Paso, cidade natal do político.

A emissora “KTSM”, uma filiada local da “NBC”, disse que O’Rourke lhes confirmou sua participação nas primárias através de uma mensagem de texto e que amanhã, quinta-feira, o carismático democrata fará o anúncio oficial.

O’Rourke, de 46 anos, gerou um grande interesse dentro e fora dos EUA nas eleições legislativas de novembro ao tentar arrebatar do republicano Ted Cruz sua cadeira no Senado pelo Texas.

Embora tenha sido derrotado, a pequena distância entre ambos (50,9% a 48,3%) e a enorme popularidade que alcançou na campanha, puseram O’Rourke imediatamente entre os favoritos a disputar a indicação do Partido Democrata para a disputa presidencial.

O’Rourke, de fato, era cogitado como presidenciável desde antes das eleições ao Senado, embora durante a campanha tenha negado que fosse concorrer.

Desde então, o democrata saiu do Texas e visitou várias cidades do país para afinar sua candidatura e neste final de semana deve viajar para o decisivo estado do Iowa, que sempre é o primeiro a realizar suas primárias.

Nas pesquisas sobre as eleições primárias, O’Rourke aparece em sexto lugar com 5,3% das intenções de voto, segundo o site RealClear Politiques.

Estas pesquisas são lideradas pelo ex-vice-presidente Joe Biden (que ainda não anunciou se concorrerá) com 29% das intenções de voto, seguido dos senadores Bernie Sanders (22%), Kamala Harris (11,3%), Elizabeth Warren (7%) e Cory Booker (5,8%).

Além de Sanders, Harris, Warren e Booker também anunciaram sua participação nas primárias as também senadoras Kirsten Gillibrand e Amy Klobuchar e o ex-secretário de Habitação e ex-prefeito de San Antonio (Texas), Julián Castro.