Cairo – As defesas antiaéreas da Síria responderam a um ataque com mísseis sobre Homs que visava a base aérea de Shayrat na noite desta segunda-feira, informou a televisão estatal síria.

De acordo com a TV, os mísseis foram abatidos pelas defesas antiaéreas do país. A reportagem da televisão estatal síria, no entanto, não especificou quem pode ter disparado os mísseis.

