Defesa antiaérea síria responde a ataques israelenses no sul do país

A defesa antiaérea síria anunciou, neste domingo (20), ter respondido a ataques israelenses no sul do país – informou a imprensa oficial, citando uma fonte militar.

“Nossa defesa aérea respondeu muito eficazmente aos bombardeios aéreos israelenses no sul do país e os impediu de alcançarem seus objetivos”, afirmou a agência oficial de notícias Sana, sem especificar os alvos do ataque e se houve vítimas.

Já o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) informou relatou ataques israelenses no sul de Damasco.

“A zona atacada se encontra no sul de Damasco, perto do setor de Kesswa, onde estão os depósitos do Hezbollah e de combatentes iranianos, mas ainda não está claro quem eles atacaram”, afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

O Exército israelense anunciou neste domingo, por sua vez, que um foguete lançado da Síria foi interceptado na parte da Colina de Golã ocupada por Israel. Essa informação surgiu logo depois do anúncio de ataques israelenses na Síria.

“Um foguete lançado para o norte da Colina de Golã foi interceptado pelo sistema de defesa ‘Iron Dome'”, afirmou o Exército, em um comunicado.

Uma porta-voz militar confirmou à AFP que o foguete havia sido lançado do território sírio.