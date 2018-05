Decisão dos EUA sobre Irã pode criar mais problemas, diz Juncker

Bruxelas – O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, avaliou nesta quarta-feira que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tirar o país do acordo nuclear com o Irã pode criar mais problemas que soluções.

“Não é uma decisão boa. (…) Arrisca a criar mais problemas do que resolver as dificuldades que existem nessa região complicada do mundo”, disse Juncker à emissora belga “VTR” antes de discursar em um debate sobre o futuro da União Europeia (UE) na Bélgica.

A principal liderança do órgão executivo do bloco disse que lamenta a decisão do presidente americano e ressaltou que tanto a UE como seus países-membros tentarão fazer com que o acordo prevaleça.

Desde que Trump começou a mostrar ressalvas sobre o acordo assinado em 2015 por Irã, Rússia, China, França, Reino Unido, Alemanha e EUA, na época presidido por Barack Obama, a UE vem reiterando que Teerã está cumprindo sua parte do pacto.

Após o anúncio de Trump, a Alta Representante de Política Externa da UE, Federica Mogherini, afirmou que os países-membros do bloco estão determinados a manter o acordo nuclear com o Irã.

“O acordo nuclear com o Irã é resultado de 12 anos de diplomacia. Pertence a toda comunidade internacional. Estava funcionando e está cumprindo seu objetivo, que é garantir que o Irã não desenvolva armas nucleares. A UE está decidida a preservá-lo”, disse Mogherini.

Já o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou no Twitter que os líderes da UE discutirão na cúpula que será realizada na próxima semana, em Sófia, na Bulgária, o acordo com o Irã e a política comercial de Trump. O presidente americano ameaça impor tarifas sobre a importação de aço e alumínio da UE.