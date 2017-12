O movimento islamita palestino Hamas afirmou nesta quarta-feira que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel abre “os portões do inferno para os interesses americanos na região”.

Ismail Radwan, um dos líderes do Hamas, falando a repórteres na Faixa de Gaza, pediu aos países árabes e muçulmanos que “reduzam os laços econômicos e políticos” com as embaixadas dos Estados Unidos e expulsem os embaixadores americanos.