Decisão de cadeira no Senado pela Flórida pode passar por recontagem

Miami – A cadeira no Senado pela Flórida, nos Estados Unidos, à qual o veterano senador democrata Bill Nelson tenta a reeleição, pode passar por uma possível recontagem se a diferença entre ele e o republicano Rick Scott ficar em menos de meio ponto percentual.

O último boletim oficial da Divisão Eleitoral da Flórida divulgado nesta quarta-feira mostra uma diferença de 0,42% em favor de Scott, que tem 50,21%, enquanto Nelson registra 49,79% dos votos.

A jornada eleitoral de ontem na Flórida terminou com um discurso em tom de vitória de Scott, um aliado do presidente Donald Trump, e com a ausência do democrata Nelson, que não admitiu publicamente a derrota.

No entanto, segundo a lei estadual da Flórida, uma recontagem é obrigatória se a margem do candidato vencedor for inferior a 0,5 ponto percentual.

Scott, um empresário bilionário que gastou mais de US$ 50 milhões em sua campanha ao Senado, disse em discurso que fará em Washington o que fez no estado durante os últimos oito anos, onde exerceu o cargo de governador.

Quase entre lágrimas, Scott agradeceu à sua família, ao presidente Trump, ao vice-presidente Mike Pence, ao senador Marco Rubio e a todos os que apoiaram sua campanha.

Veículos de imprensa locais, como o “Tampa Bay Times” e o “Sun Sentinel”, projetaram ontem à noite Scott como ganhador.

Na Flórida também estavam em jogo as 27 cadeiras que correspondem ao estado na Câmara dos Representantes de Washington, entre eles a da representante republicana Ileana Ros-Lehtinen, que no ano passado anunciou que não tentaria a reeleição.

Ros-Lehtinen será substituída por uma democrata, Donna Shalala, que foi secretária de Saúde dos EUA no governo do ex-presidente Bill Clinton.

Além disso, outra democrata, a equatoriana Debbie Mucarsel-Powell ganhou a cadeira do congressista cubano-americano Carlos Curbelo.

Os americanos compareceram às urnas nesta terça-feira em meio a um agitado clima político.

Após o pleito, democratas e republicanos encaram um novo panorama no Congresso depois que os primeiros recuperaram o controle da Câmara dos Representantes e os segundos ampliaram sua maioria no Senado.