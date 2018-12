Debate britânico sobre acordo do Brexit começará em 9 de janeiro

Londres – O debate sobre o acordo do Brexit negociado entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) começará no próximo dia 9 de janeiro no parlamento britânico, informou nesta quinta-feira a líder conservadora na Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom.

A previsão é que os deputados discutam sobre o pacto até 11 de janeiro, embora esta última jornada ainda precise ser aprovada pela Câmara por ser o dia em que os parlamentares estão nas suas circunscrições.

O debate também poderia prolongar-se, já que se espera que os representantes políticos tenham a oportunidade de discutir o acordo durante um total de cinco dias, antes que seja votado na semana que começa na segunda-feira, 14 de janeiro.

O tratado seria votado inicialmente no último dia 11 de dezembro, mas a primeira-ministra britânica, Theresa May, decidiu atrasá-lo porque tudo indicava que seria rejeitado pelos Comuns.

As sessões no parlamento de Westminster foram suspensas hoje pelo recesso natalino e serão retomadas na segunda-feira, 7 de janeiro.