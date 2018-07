De agora em diante, eu liderarei negociações do Brexit com UE, diz May

São Paulo – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou em comunicado nesta terça-feira que, a partir de agora, ela comandará as negociações com a União Europeia da saída do país do bloco, o chamado Brexit. Com isso, o Departamento para a Saída da União Europeia (DExEU, como é conhecido no país) ficará encarregado de liderar as preparações domésticas tanto para um acordo quanto para um cenário sem solução entre as partes.

May diz que a mudança é realizada para que as negociações ocorram de modo mais eficaz. Informa ainda que será transferido parte do pessoal do DExEU par o escritório do gabinete, a fim de trabalhar no assunto.