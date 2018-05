Currículo de candidato a primeiro-ministro da Itália é questionado

Roma – O currículo do jurista Giuseppe Conte, que foi indicado para ocupar o posto de primeiro-ministro da Itália pelo Movimento Cinco Estrelas e pela Liga Norte, gerou dúvidas no país nesta terça-feira depois que vários meios de comunicação informaram que o advogado não realizou alguns cursos que figuram no documento.

As dúvidas surgiram quando o correspondente em Roma do “The New York Times”, Jason Horowitz, afirmou que nos registros da New York University (NYU) não aparece nenhuma pessoa com o nome de Conte que tenha estudado lá.

No extenso currículo de dez páginas do professor de Direito proposto ontem ao presidente, Sergio Mattarella, para ser o primeiro-ministro do país, aparece que entre 2008 e 2012 Conte realizou cursos de pelo menos um mês, a cada verão, em tal universidade.

Horowitz afirmou que fontes da NYU explicaram que “uma pessoa com este nome não aparece nos registros como estudante ou professor externo” e acrescentaram que “é possível que tenha seguido algum programa de um ou dois dias, dos quais a universidade não conserva os registros”.

No currículo do professor também constam períodos de cerca de três meses de estudos na prestigiada Universidade de Yale e de Pittsburgh, nos Estados Unidos.

As dúvidas sobre sua experiência foram crescendo durante todo o dia jornada e alguns veículos de imprensa apontam que a universidade de Viena, na qual Conte declara que realizou cursos de aperfeiçoamento sobre Direito Internacional, é na realidade uma escola de alemão.

Pela tarde, o jornal italiano “Il Messaggero” informou que recebeu a confirmação de que o jurista não estudou na “Duquesne University” de Pittsburgh e também não ensinou na Universidade de Malta, como figura em seu discutido currículo.

O jurista italiano, de 54 anos, professor nas universidades de Florença e na privada Luiss de Roma, ainda não fez comentários a respeito.

Após o nome de Conte ter sido apresentado ontem pelos dois partidos que querem governar, agora o presidente da República deverá avaliar e dar seu beneplácito, além de encarregar assim a formação de um Executivo.

O Movimento Cinco Estrelas, através de seu porta-voz, Giulia Grillo, confirmou a candidatura de Conte, e assim também como o líder da ultradireitista Liga Norte, Matteo Salvini.