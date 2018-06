Cúpula: Trump poderá assinar acordo para encerrar a Guerra da Coreia

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que é possível que ele e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, assinem um acordo para acabar com a Guerra da Coreia em sua reunião de 12 de junho, em Singapura, e que ele, algum dia, gostaria de normalizar as relações com Pyongyang.

“Poderia ser, nós poderíamos assinar um acordo, como você sabe, isso seria um primeiro passo… mas sim… estamos vendo isso, estamos falando sobre isso com outras pessoas… essa é provavelmente a parte fácil, a parte difícil continua depois disso”, disse Trump em resposta durante coletiva de imprensa com o premiê japonês, Shinzo Abe.