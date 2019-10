Cuba, necessitada de aliados, recebe primeiro-ministro da Rússia

São Paulo — O primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, inicia uma visita de dois dias a Cuba nesta quinta-feira, quando a ilha sofre de problemas de combustível devido a sanções dos Estados Unidos e precisa urgentemente do apoio político e econômico de seus aliados, Rússia e China.

“Esta visita contribuirá para o fortalecimento das relações bilaterais, especialmente no campo econômico”, disse o ministro do Comércio Exterior Rodrigo Malmierca no Twitter.

“Não estamos sozinhos”, disse Malmierca há alguns dias, depois que Pequim doou 100 milhões de dólares a Cuba, um apoio que contrasta com o reforço de um bloqueio que Washington aplica contra a ilha desde 1962, acusando-a de apoiar militarmente o governo venezuelano de Nicolás Maduro.