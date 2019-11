Cristina recebe autorização judicial e visitará filha doente em Cuba

Buenos Aires — A vice-presidente eleita da Argentina, Cristina Kirchner, viajará nesta sexta-feira (1) a Cuba para ver mais uma vez sua filha, Florença Kirchner, que recebe tratamento em um hospital de Havana.

Cristina recebeu autorização da Justiça da Argentina para realizar a viagem, a sétima que fará à ilha para visitar a filha. Por estar sendo investigada por crimes de corrupção, a ex-presidente precisa solicitar aos tribunais a liberação para deixar provisoriamente o país.

A filha mais nova de Cristina está recebendo tratamento médico em Havana desde fevereiro. Ela se recupera de um transtorno de estresse pós-traumático e doenças secundárias, linfedema ligeiro nas pernas.

Florença havia viajado à ilha para realizar um curso para roteiristas de cinema. No entanto, seu estado de saúde se deteriorou durante o voo. Ao avaliá-la, os médicos cubanos a proibiram de viajar outra vez de avião, o que a impediu de deixar Havana.

Essa é a primeira viagem a Cuba que Cristina faz desde a vitória nas eleições no último domingo. O pleito marcou a volta do peronismo ao poder, com a ex-presidente como vice de Alberto Fernández, cabeça de chapa da Frente de Todos. Os dois tomam posse em 10 de dezembro, quando termina o mandato de Mauricio Macri.