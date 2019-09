Cristina Kirchner será julgada por “escândalo dos cadernos”

Buenos Aires — Um juiz federal da Argentina decidiu, nesta sexta-feira, levar a julgamento a ex-presidente Cristina Kirchner e os demais acusados pelo “escândalo dos cadernos”, no qual a atual candidata à vice-presidência era investigada por supostamente integrar uma rede de propinas pagas por empresários a integrantes do governo em troca de contratos de obras públicas.

Segundo informaram fontes jurídicas à Agência Efe, o magistrado Claudio Bonadio, encarregado do caso, decidiu concluir as investigações e levar a questão para os tribunais, onde Kirchner – senadora desde 2017 – é acusada dos crimes de formação de quadrilha e suborno passivo.

Além disso, o juiz, como já havia feito outras vezes, solicitou ao Senado que debata e aprove a perda de imunidade da ex-presidente, com o objetivo de que seja detida e cumpra a prisão preventiva, emitida contra Cristina Kirchner em setembro do ano passado.

No entanto, como em outras oportunidades, não espera-se que esse pedido passe na Câmara Alta, por estar dominada pelo peronismo, ao qual a ex-mandatária pertence.

O caso foi descoberto em agosto do ano passado, quando uma investigação jornalística revelou os cadernos onde o motorista Oscar Centeno supostamente detalhava as viagens que fazia por Buenos Aires para entregar bolsas com milhões de dólares a funcionários kirchneristas.

Este julgamento, que afeta também alguns dos mais importantes empresários do país, ainda não tem data para acontecer. Ele se soma a outros processos pelo qual Cristina Kirchner responde – a maioria por suposta corrupção, – e acontece em plena campanha eleitoral para à presidência, no próximo dia 27 de outubro, onde ela e seu candidato Alberto Fernández chegam como favoritos.