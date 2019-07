Criança morre depois de cair em trilho de trem com a mãe na Alemanha

Redação EXAME, com agências internacionais

Por Redação EXAME, com agências internacionais

São Paulo – Uma criança de oito anos morreu nesta segunda-feira, 29 de julho, após ter sido jogada por um homem nos trilhos da estação central de trem de Frankfurt (Frankfurt Hauptbahnhof), Alemanha. O menino foi atropelado por um trem que circulava no momento do incidente. Sua mãe também foi empurrada para os trilhos, mas sobreviveu.

Ainda não há informações sobre os motivos que levaram o homem, que foi detido pela polícia ainda dentro da estação, a empurrar a família. Diversas ambulâncias se deslocaram ao local, assim como um helicóptero, mas não foi possível salvar a vida da criança, que morreu em decorrência dos ferimentos.

Segundo o jornal britânico The Guardian, passageiros que estavam na estação no momento do acidente, que aconteceu às 10 horas da manhã (horário local), tentaram socorrer a mulher e a criança. O homem também tentou lançar uma terceira pessoa rumo aos trilhos, sem sucesso.