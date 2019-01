Criança finge sequestro para não fazer lição de casa na China

Pequim – Uma criança da cidade de Chongqing, no centro da China, foi notícia nas redes sociais do país asiático depois de ter fingido seu sequestro para não ter que fazer lição de casa, informou nesta quarta-feira o jornal de Hong Kong “South China Morning Post”.

O jovem, de dez anos de idade, havia afirmado que um homem e uma mulher o colocaram em uma caminhonete enquanto ia para escola em 17 de janeiro.

Em um vídeo divulgado pelo escritório municipal de segurança pública e que foi muito compartilhado nas redes sociais, a criança afirma que conseguiu escapar de seus “sequestradores” quando os mesmos estavam distraídos com seus telefones celulares. Segundo o testemunho, depois se escondeu entre as plantas até que foram embora.

A polícia logo começou a suspeitar da versão do menor, e depois de uma série de perguntas, a criança confessou que tinha inventado tudo para não fazer os deveres, indicou o jornal.

De fato, pouco depois os agentes encontraram a mochila da criança em um estacionamento, dentro da qual estavam suas tarefas inacabadas.

O fato suscitou milhares de comentários no Weibo – o equivalente do Twitter na China -, com usuários tanto a favor como contra a atitude do jovem.