Criança de dois anos morre nos EUA ao manusear pistola

Washington – Uma criança de dois anos de idade perdeu a vida no sábado, em sua casa da cidade de Fresno, na Califórnia, ao disparar acidentalmente com uma pistola, informaram neste domingo veículos de imprensa locais.

Os fatos aconteceram no quarto da criança que, ainda não se sabe como, usou a arma em um momento no qual os progenitores não encontravam-se em casa e estava sob o cuidado de amigos da família, segundo relatou o canal local “KSFN”.

“No momento do fato, havia dois adultos em casa com a criança, embora nenhum dos dois eram seus pais”, explicou o tenente Rob Beck, do departamento de Polícia de Fresno, em declarações divulgadas por à emissora.

A criança, cuja identidade não foi divulgada, foi levado imediatamente a um hospital próximo, mas não sobreviveu durante o trajeto.

As autoridades investigam a quem pertencia a pistola, já que ainda não se sabe se era propriedade da família ou se foram os cuidadores que a levaram à residência.

“Se possui armas de fogo em casa, existe a obrigação de tê-las fora do alcance das crianças”, apontou Beck.

Segundo os últimos dados oficiais facilitados pelos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC), em 2015 perderam a vida 25 crianças de entre 1 e 4 anos de idade por causa de um disparo acidental. No total, 489 pessoas morreram em todo o país por este motivo.